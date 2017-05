Cannes jour 6: Nicole Kidman en tutu blanc et les muses de Téchiné

Les muses d'André Téchiné sont venues présenter Nos Années folles. Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Sandrine Kiberlain et Céline Sallette ont foulé le tapis rouge en compagnie du cinéaste. Mais la star de la soirée était Nicole Kidman et son imposant tutu blanc. Accompagné de son compagnon et d'un Colin Farrell discret pour ne pas dire morose. Ont aussi été remarqués sur les marches Kristin Scott Thomas, Andie MacDowell, Ségolène Royal et la robe tout en transparence de la mannequin Sara Sampaio.