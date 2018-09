Chanel, mécène du 7e art

On connaît la passion de Gabrielle Chanel pour les non couleurs que sont le noir et le blanc. Son attachement aux artistes aussi, surtout lorsque leur travail est synonyme de rupture et d'avant-garde. Parmi les oeuvres qui marqueront l'histoire de ce que l'on appellera La Nouvelle Vague, il y aura bien sûr L'Année dernière à Marienbad, le film d'Alain Resnais, Lion d'Or de la Mostra de Venise en 1961. Essentiels...