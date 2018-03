Cinquante-six ans plus tard, Rita Moreno porte la même robe aux Oscars

Alors que Steven Spielberg vient d'annoncer qu'il va faire un remake du célèbre film, l'une des actrices de la version de 1961 a fait bruisser la sphère modeuse en optant résolument pour du vintage. Mais n'importe comment. Elle a poussé le vice jusqu'à porter sa propre robe à cinquante-six ans d'intervalle. C'est en effet la même robe qu'elle portait lors de son sacre pour l'oscar du meilleur second rôle en 1962.

La première version de "West Side Story", comédie musicale sortie en 1961 et réalisée par Robert Wise et le chorégraphe Jerome Robbins, avait glané dix Oscars et marqué une génération. "West Side Story" est une adaptation de la pièce de William Shakespeare "Roméo et Juliette", située dans le quartier de Lincoln Square à Manhattan, partie de l'Upper West Side, où s'affrontent deux gangs, les Sharks et les Jets.

La robe de Rita Moreno est faite de carbone et d'une jupe aux motifs dorés issus de ceintures Obi que l'on trouve habituellement sur le kimono traditionnel japonais. On notera tout de même un léger changement sur le buste et des gants plus longs. L'actrice était présente aux Oscars pour remettre l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.