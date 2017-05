Colette en fête

213, Rue Saint-Honoré

C'est encore la seule et unique implantation de ce sanctuaire fashion. " Nous nous sommes lancées ensemble, ma mère voulait que je fasse partie de l'aventure dès le départ, raconte Sarah Andelman, la fille de Colette Rousseaux. Mais le projet est avant tout né du bâtiment lui-même. On n'a pas eu l'idée, pour ensuite chercher où s'installer. Nous habitions au-dessus de cet espace qui était vide. On s'est dit : " Pourquoi n'en ferait-on pas quelque chose?" " Vingt ans plus tard, le concept store de luxe, installé sur trois niveaux pour un total de 700 m2, ne laisse pas présager, de l'extérieur, les merveilles que l'on peut y dénicher à l'intérieur.

