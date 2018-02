Comment les deux géants du vêtement à bas prix conquièrent le monde

On ne l'arrête plus. Alors que l'an dernier, le groupe H&M a ouvert Arket, enseigne spécialisée dans les beaux basiques de qualité, le groupe suédois a déjà annoncé le lancement de deux concepts, pour 2018. D'une part, Nyden, qui s'adressera aux Millennials et travaillera autour de la notion de tribus, notamment par le biais de cocréations avec des influenceurs. D'autre part, Afound, qui misera sur la vente à prix réduits d'anciennes collections, qu'il s'agisse de celles d'une des marques du géant de la fast fashion ou d'autres.

