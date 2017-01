Comment s'habiller au quotidien ? Les conseils de la plus chic des Parisiennes

Nos espoirs à l'annonce de la parution de ce livre sont énormes : toucher du doigt ne serait-ce qu'un centième de la classe folle de la plus Parisienne des Parisiennes, ex égérie Chanel dans les flamboyantes années 80, aujourd'hui ambassadrice pour le chausseur Roger Vivier et à l'origine de plusieurs capsules annuelles pour le géant japonais Uniqlo. Un livre seul peut-il nous faire accéder au firmament de la classe intemporel? C'est ce que l'évocation de ce titre et son co-auteur, Inès de la Fressange, laisse espérer. Ces 160 pages seraient la version pratique de La Parisienne, déjà cosigné par Inès de la Fressange et Sophie Gachet (rédactrice mode chez Elle France) et best-seller dans 20 pays.

Ce qu'on en pense

Dès les premières pages, on comprend que ce cahier se veut un livre anti casse-tête quotidien, en s'ouvrant sur la liste des pièces indispensables à posséder pour qui veut adopter ce look "chic effortless" attribué à la Parisienne, soit plus de 110 pièces à combiner selon les situations de la vie. Ce sur quoi se penchent les pages qui suivent.

Une cinquantaine de tenues adaptées aux circonstances, qu'il s'agisse de situations professionnelles (J'ai trois minutes pour m'habiller et filer au bureau, ou J'ai une journée compliquée), familiales (Maman modèle, J'ai rendez-vous avec mon amoureux...), ou loisirs (Saturday night fever, fashion fermière le samedi) etc... Des combinaisons vêtements/accessoires qui vous éviteront les fautes de goût, qui sont d'ailleurs répertoriées et expliquées en suivant .

Enfin, pour parfaire votre apprentissage à devenir la Parisienne type, les deux ambassadrices de ce style ont établi une liste d'une vingtaine d'astuces de mode qui seront les preuves manifestes que vous avez assimilé les codes du moment et que vous vous aussi, désormais, vous savez y faire.

Evidemment, il serait dommage d'appliquer à la lettre ces préceptes, l'idée n'est pas d'uniformiser la rue, nos vies. Il s'agit de conseils, qui permettent d'y voir plus clair entre les contraintes quotidiennes auxquelles doivent s'adapter le vêtement - et non l'inverse-, la mode vue des catwalks et les tendances qui se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu, et l'expression de sa propre personnalité. Car comme le disait très justement la regrettée Sonia Rykiel, théoricienne de la démode*, l'essentiel est d'être soi-même. Mais avec chic si possible.

Comment je m'habille aujourd'hui ?, Le style de la Parisienned'Ines de la Fressange et Sophie Gachet, éd. Flammarion, 160 pages

* La "démode" ou le "Rykielisme" est, une véritable philosophie pour Sonia Rykiel, un mouvement féminin fondé en 1968 à Saint-Germain-des-Prés, sur la Rive Gauche parisienne. Il prône la libération des femmes via la sensualité, l'intelligence, et l'irrévérence. Le Rykielisme c'est la liberté d'être soi-même, c'est un mode de vie, chic et décalé.