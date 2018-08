Commerce 4.0: les nouvelles manières de faire du shopping

Définitivement terminée, l'époque où le vendeur attendait derrière son comptoir que le chaland vienne à lui. A l'heure où des nouveautés digitales apparaissent chaque minute, le commerce se retrouve plus que jamais bouleversé. Avec Internet, le consommateur connecté ne connaît plus de frontières et la concurrence se fait mondiale. Mais, à l'inverse, le monde virtuel devient aussi un immense terrain de jeu, riche de promesses pour ceux qui savent se montrer agiles. " Ce secteur est fondé sur le renouvellement permanent, considère Patrice Duchemin, sociologue de la consommation pour L'Observatoire Cetelem et auteur du livre Le pouvoir des imaginaires, 1001 initiatives pour révolutionner la consommation, récemment paru chez Arkhê Editions. Quand, à la fin du xixe siècle, les grands magasins sont apparus, c'était déjà une nouvelle manière de vendre. C'est un truisme que de dire que le négoce se réinvente, cela a toujours été comme cela. Celui qui ne le fait pas est voué à mourir. " Et l'expert de pointer tous ceux qui se plaignent de l'e-commerce, dont ils seraient les victimes. " On ne peut plus vendre comme avant. Aujourd'hui, il existe un désir générationnel de bouleverser les règles. Mais pas question, pour autant, de faire table rase du passé et de limiter sa présence au virtuel. Il faut utiliser le magasin différemment. "

