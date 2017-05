Dalida, sa garde-robe de la ville à la scène

"Les paillettes et les strass comme la lumière sont sensibles au temps qui passe. Les tenues déclinées dans les couleurs qu'affectionnait Dalida ne peuvent risquer de se ternir par inattention. Plutôt que de disperser ce vestiaire de jour et de scène, dont les silhouettes sont comme les ombres colorées et parfumées de Dalida - et conscient de leur valeur patrimoniale -, j'ai souhaité faire don au Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, de cet ensemble riche de 209 tenues et accessoires, emblématiques d'une chanteuse qui reçut tant d'amour de son public."

Ainsi parlait Orlando, frère chéri de Iolanda Cristina Gigliotti, Miss Egypte 1954, qui rêvait de cinéma et de star-system, devint vedette de la chanson et se donna la mort le 3 mai 1987 après avoir durablement impressionné la pellicule de Youssef Chahine dans Le sixième jour.

Nul doute que le trousseau de Dalida est ici en lieu sûr, le directeur du musée, Olivier Saillard, veillera personnellement " avec soin et assiduité sur ces robes de jour et du soir, hier vulnérables et éphémères, aujourd'hui éternelles ".

Pour l'heure, elles s'offrent à la lumière en une expo qui a tout du journal intime. Requiescat in pace.