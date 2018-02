Dans les coulisses de la création: la collection capsule anniversaire Le Vif Weekend x Terre Bleue

Au final, ce sont quatorze pièces, qui viennent de trouver place sur les portants des boutiques Terre Bleue et de leurs enseignes partenaires. En vrac, il y a trois pantalons, deux robes, une jupe, deux blouses, deux sweats, deux tee-shirts, un blazer et une veste en denim, tous combinables pour créer des looks tantôt casual, tantôt profilés boulot. Soit le résultat de plusieurs mois de gestation, pour arriver à l'élaboration de cette capsule.

Tout commence par une rencontre et des intérêts communs. " Nous fêtons cette année les 35 ans de notre édition spéciale Mode c'est belge, nous voulions marquer le coup, explique Delphine Kindermans, rédactrice en chef du Vif Weekend. Par le passé, nous avons déjà réalisé des collaborations fashion et design, mais elles ne concernaient qu'une seule pièce, pas une ligne entière. Le défi était donc intéressant. Quand on parle de mode belge, on pense d'abord à de la création pure, aux grands noms, comme Dries Van Noten, Raf Simons ou Ann Demeulemeester. Mais il existe plus de 700 labels dans notre pays. L'idée était d'associer nos lectrices à ce projet, de générer un rapport de proximité, de les laisser s'approprier les vêtements imaginés pour l'occasion. "

Du côté de Terre Bleue, il y avait déjà eu un premier essai, mené l'an dernier avec la jeune designer Maureen De Clercq. De quoi donner envie de réitérer l'exercice. " Ce projet de partenariat avec Le Vif Weekend est venu assez naturellement, car nous nous adressons à la même cible, relève Liesbeth De Keyser, responsable marketing de la griffe. Les lectrices du magazine valorisent la qualité et le sens du détail, deux caractéristiques qui font partie de notre ADN, au même titre que l'attention accordée à la coupe des modèles. "

Premiers moodboards

Mais si le magazine s'est forgé une expertise en termes d'image fashion, il n'en allait pas forcément de même pour sélectionner une étoffe ou revoir la ligne d'un vêtement. Pour ce faire, il s'est adjoint les services de l'un de ses stylistes, Benoît Béthume, par ailleurs consultant mode pour plusieurs labels prestigieux. " Ensemble, nous avons réfléchi à partir d'un moodboard, d'inspirations et d'idées de couleurs ", raconte le spécialiste. Les teintes d'un bâtiment, un message revendicateur affiché en plein milieu d'un tee-shirt, un mix entre touches graphiques et imprimés floraux. Quelques mots-clés, aussi : effortless, sporty, élégance, du style au quotidien...

La jupe crayon est coupée dans du jersey habituellement réservé aux sweats et autres joggings. Le denim s'apprécie brut. Le pantalon classique se pare de bandes rayées sur les côtés. Des empiècements graphiques et colorés traversent un pull. La traditionnelle chemise blanche prend un coup de jeune, grâce à sa coupe déstructurée, ornée d'un ruban sur les manches... " Nous voulons injecter un peu sportswear à un dressing classique et raffiné ", confie Benoît Béthume.

" Habituellement, nous prenons un an pour construire une collection, choisir les tissus, travailler sur le fitting des pièces, réaliser des échantillons et prototypes, souligne la responsable marketing. Comme nous ne disposions ici que de quelques mois et comme nous ne voulions pas faire de compromis sur la qualité, nous sommes partis de modèles existants déjà en interne. " Des basiques, déjà testés et approuvés par les fidèles de la marque, mais modernisés, afin de leur donner une touche fashion. " L'objectif était de sortir de nos lignes habituelles, d'apporter un twist à nos collections. "

Une danseuse, pour la touche féminine

Dernière évolution : habituellement férue des shootings photographiques en pleine nature, Terre Bleue a accepté que cette capsule soit immortalisée dans un cadre urbain. C'est donc au deuxième étage de la Wild Gallery, à Bruxelles, que toute l'équipe s'est réunie, il y a peu. Un espace complètement vide, un froid glacial, et un mannequin d'un jour qui a spécialement troqué ses chaussons de prima ballerina, pour des sneakers et sandales à talons. " Nous voulions contrebalancer le caractère brut du lieu et le style graphique et légèrement androgyne de la collection, en apportant de la féminité dans les mouvements du modèle ", précise Liesbeth De Keyser. Et Nina Tonoli, Gantoise qui officie à l'Opéra d'Etat de Vienne, d'esquisser inlassablement entrechats et pas de deux, avec musique d'ambiance et clic clac d'appareil photo en guise de fond sonore.