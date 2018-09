Dans les coulisses de notre shooting mode avec Angèle (VIDEO)

Elle s'appelle Angèle, à son prénom rajoute parfois son nom de famille VL pour Van Laeken. Elle a tourné tout l'été dans les plus grands festivals et s'apprête à sortir le 5 octobre prochain son premier album " Brol " chez Universal. Mais avant, avec élégance, la jeune chanteuse belge s'est prêtée au jeu du shooting mode aux couleurs belges, pour Le Vif Weekend. Histoire de parler d'elle en filigrane, et de ceux qu'elle aime. Ce jour-là, sur la terrasse immaculée du MAD Brussels, elle a enfilé quelques looks noir-jaune-rouge, accepté de se laisser tracer une ligne fine sur le visage qu'elle a si délicat et pris la pose devant l'objectif de Benoît Do Quang, un photographe ami qu'elle a rencontré via son rappeur de grand frère, Romeo Elvis. Elle qui vit entre Paris et Bruxelles et danse comme une loutre - c'est devenu sa marque de fabrique - truste les battements de nos coeurs à coup de clips bien balancés, de morceaux enlevés, d'engagements féministes et d'univers singulier porté par une voix qui file des frissons. Angèle, en backstage.