Des idées innovantes pour prolonger la durée de vie de nos vêtements

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Chaque année, le monde con-somme des ressources naturelles équivalentes à 1,6 fois celles de la planète entière, selon le dernier rapport de la Fondation Ellen MacArthur, qui entend redessiner le futur de la sphère fashion. Le secteur textile arrive en deuxième position, en termes de pollution. " C'est le cas à toutes les étapes de sa chaîne logistique, constate Rémy Le Moigne, auteur de L'économie circulaire, stratégie pour un monde durable, dont la deuxième édition vient de paraître chez Dunod. Depuis la révolution industrielle, la mode est très dépendante du pétrole (pour la production de fibres synthétiques), du coton (pour celle des fibres naturelles) et de l'eau. " Il faut ainsi plus de 2 700 litres d'eau (sans compter les insecticides et pesticides) pour fabriquer un tee-shirt en coton, alors que dans le même temps, si rien n'est fait, les réserves en or bleu ne parviendront plus à couvrir que 70 % de la demande, en 2030...

