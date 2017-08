Dinie van den Heuvel: le vêtement comme obsession

Un destin

Elle a beau ressembler à un elfe mutin et lumineux, elle a déjà presque mille vies derrière elle, la faute à cette exigence de connaissances, cette soif d'expérimentations qui l'ont toujours vue caracoler en tête, insatiable. Dinie van den Heuvel est née aux Pays-Bas, a grandi en Belgique, été muse et mannequin-cabine du créateur Jurgi Persoons, étudié la philosophie à Anvers et dans le même temps le moulage à Maastricht aux côtés du patronnier Hieron Pessers, qui l'engagea ensuite comme assistante, voilà pour ce cursus qui n'a rien ni de linéaire ni de scolaire.

...