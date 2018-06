Dries Van Noten vient de céder la majorité de son capital au groupe Puig

La question était devenue récurrente à presque chaque fashion week: Dries Van Noten finirait-il un jour par vendre sa marque à un grand groupe, garantissant ainsi la pérennité de son nom s'il faisait un jour le choix de se retirer des affaires? A 60 ans, le créateur belge, un des rares acteurs indépendants du secteur, vient de conclure un accord avec le groupe espagnol Puig qui détient déjà les marques Jean Paul Gaultier, Nina Ricci et Paco Rabanne. Puig devient ainsi l'actionnaire majoritaire de la griffe. Pas question toutefois pour l'Anversois de prendre sa retraite: il conserve des parts dans l'entreprise dont il reste le directeur artistique et et le directeur du conseil d'administration.

Selon le journal spécialisé Women's Wear Daily, Dries Van Noten était à la recherche d'un investisseur depuis fin mars. "Je suis ravi d'ouvrir ainsi un nouveau chapitre de l'histoire de la société Dries Van Noten, a-t-il précisé dans un communiqué. J'étais à la recherche d'un partenaire solide pour cette affaire que j'ai lancée il y a plus de 30 ans. Anvers et toute mon équipe resteront au centre et au coeur de l'entreprise. Nous chérissons nos clients et ils seront les premiers bénéficiaires de cette future aventure. Ensemble, nous sommes prêts à réaliser nos rêves." Même si rien n'a encore été révélé officiellement à ce sujet, il y a gros à parier que la marque lancera rapidement un parfum distribué à grande échelle - il existait déjà un parfum Dries Van Noten aux éditions Frédéric Malle mais vendu de manière confidentielle - car c'est bien là le corps business du groupe Puig.

Dries Van Noten en 5 chiffres 1986: création de la marque Dries Van Noten 8 : le nombre de flagship stores dans le monde 560 : le nombre de points de vente en multimarques 52 : le nombre de pays dans lesquels la griffe est présente 50 : en millions, le chiffre d'affaires estimé de la marque