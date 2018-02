Elles mettent les stars de Nike à leurs pieds

Prenez deux baskets mythiques, noms de code Nike Air Force 1 et Air Jordan 1, années de naissance 1982 et 1985, parfaites pour dunker, dribbler, smasher, shooter, contrer, bref, jouer au basket-ball et plus car affinités. Confiez-les à quatorze femmes qui les connaissent bien, parce qu'elles sont spécialistes de la question, les couleurs, les matières, le footwear n'ont pas de secret pour elles, elles sont designers et bossent chez Nike. Un seul briefing : " Faites des choses cool. " Une seule consigne : " Créez cinq nouvelles déclinaisons de ces modèles iconiques. " Une deadline : deux semaines.

Résultat : dix nouveaux modèles siglés " The 1 Reimagined " pensés au féminin, avec petites touches d'innovation, tels cette mule, la première du genre pour l'AF1 Lover xx, cette semelle compensée, la plus haute qui soit (12 mm) pour l'AF1 Sage xx, et ce clin d'oeil au corset avec laçage devant ou derrière pour l'AF1 Rebel xx. L'imagination au pouvoir.