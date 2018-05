En images: Faste, people et Esprit Saint au prestigieux Gala du MET

Pour cette édition 2018, le plus prestigieux des évènements fashion de l'année était placé sous un patronage relligieux particulièrement prolifique, avec son thème Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, traduisible par Corps célestes: la mode et l'imagination catholique. Un tapis rouge luxuriant comme rarement, grâce à une pléiade d'invités et de créateurs dont l'imagination semblent pour l'occasion, avoir été touchée par la grâce. Amen.