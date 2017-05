En images : Le meilleur et le pire du gala du MET

Le prestigieux et incontournable MET Ball, organisé au Metropolitan Museum of Art Costume Institute, s'est tenu lundi soir à New York. Depuis 1983, ce gala ouvre une exposition consacrée à la mode, et cette année, c'est Rei Kawakubo, 74 ans, qui est mise à l'honneur à travers l'exposition Rei Kawakubo /Comme des Garçons: Art of the In-Between. Mais ce rendez-vous est aussi l'occasion pour les célébrités de tous horizons, de tester LA tenue ultime, qu'elle mise sur l'élégance, la sophistication, l'originalité ou la provocation. Tour d'horizon.