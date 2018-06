En images: Le tapis rouge et le palmarès complet des CFDA 2018

Womenswear designer of the year : Raf Simons pour Calvin Klein

Menswear designer of the year : James Jebbia pour Supreme

Accessoires : Ashley et Mary Kate Oslen for The Row

Swarowski Award : Sander Lak pour Sies Marjan

Honorés

Founders Award : Carolina Herrerra

Swarowski Award for Positive Change : Diane von Furstenberg

CFD Members Salute : Ralph Lauren

Media Award : Edward Enninful

Influencer Award : Kim Kardashian West

International Award : Donatella Versace

Fashion Icon Award : Naomi Campbell

Geoffrey Beene Lifetime for Achievement Award : Narciso Rodriguez