En images: Le tapis rouge pas follement chic des Brit Awards

Hier soir se tenaient à Londres la cérémonie annuelle des Brit Awards, rassemblant pour les distinguer, ceux qui font la scène musicale britannique et internationale. Son tapis rouge ne concentra pas les foulées les plus élégantes du moment, et de là à dire que le vulgaire était lui aussi de la partie, il n'y a qu'un pas.