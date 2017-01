En images : le tapis rouge ultra glamour (et un peu cool) des Golden Globes

Favorite dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle dramatique, pour "Jackie", Natalie Portman s'est présentée dans une élégante robe moutarde Prada à taille haute et manches longues. La pièce, rehaussée de broderies, dévoilait ses formes de femme enceinte, elle qui attend son second enfant. Sa compatriote Reese Witherspoon avait, elle aussi, opté pour une pièce jaune, de teinte beaucoup plus vive.

Egalement nominée pour le premier rôle dramatique féminin, Amy Adams avait choisi le sombre, plus particulièrement une robe bustier prune moirée. Nominé dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film "Nocturnal Animals", le metteur en scène et créateur Tom Ford a souligné le fait que cette robe était l'une de ses créations.

Beaucoup de noir, mais aussi des couleurs, de l'argenté, les choix ont été très divers pour cette soirée des Golden Globes, mais le fil rouge semblait être la retenue et la sophistication.

Même les smokings féminins, tel celui porté notamment par Evan Rachel Wood, apportaient une touche d'originalité tout en restant sages.

Peu de tenues détonnaient vraiment, même si l'actrice de la série "Modern Family", Sofia Vergara, a osé une robe en transparence avec tulle et broderies.