Esther Fourez, au 7e ciel grâce à Air Belgium

Pour rappel, cette compagnie en devenir assurera des vols directs entre la Belgique et l'Asie, à partir du second semestre 2017. " Nous avons été séduits par la modernité et la féminité de son projet, mais aussi par la qualité, la clarté et le professionnalisme du dossier remis ", explique Edouard Vermeulen, membre du jury et parrain de ce concours. Sélectionnée parmi plus de 100 candidatures, la jeune femme remporte non seulement un prix de 10000 euros, mais aussi la possibilité de travailler avec le couturier de la Maison Natan, sur la confection de ces uniformes. De quoi donner des ailes à ce talent en devenir.