Et si vous deveniez le styliste de la nouvelle compagnie Air Belgium ?

Vous avez peut-être entendu parler d'Air Belgium, la compagnie aérienne belge qui devrait commencer à voler cet été? Vous êtes jeune styliste et vous ne demandez pas mieux que de cultiver au moins un point commun avec Nina Ricci, Christian Lacroix, Prabal Gurung ou Balmain? Cet appel à candidature est pour vous.

A la clé : un prix de 10.000 euros et la possibilité de dessiner, concevoir et suivre la production de ses modèles destinés aux équipages de la future compagnie.

Vous avez donc jusque dimanche 15 janvier 2017 à minuit pour déposer votre candidature (CV et portfolio) via www.airbelgium.com/contest

Suite à ce dépot, une première sélection sera faite par un jury, et les candidats sélectionnés seront briefés avec sur la teneur de leur future proposition. Leur projet devra être rendu fin février. Début mars, après délibération du jury composé de stylistes et de représentants de la compagnie aérienne, le nom du gagnant sera rendu publique. Une occasion très intéressante pour de jeunes créateurs de se faire connaître à travers le monde, et de leur offrir une expérience pratique dans le secteur de la mode, comme le souligne le chef de cabine, Kurt Abeloos.

Alors, à vos portfolios !