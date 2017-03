Ex de La Cambre et lauréate du Weekend Fashion Award, Léa Pecke signe avec La Redoute

De nombreuses fois primée depuis ses débuts, la créatrice avait notamment remporté notre Weekend Fashion Award 2010.

Aujourd'hui, cette ancienne élève de La Cambre mode(s) revient sur les devants de la scène en s'engageant auprès du géant de la vente par correspondance pour ce printemps-été 2017.

S'articulant autour de six silhouettes, la capsule revisite les incontournables de sa griffe : la petite robe noire et le tailleur. Epaules dénudées, décolletés échancrés, jeux de transparence, autant de détails délicats et représentatifs de ses looks.

Disponible sur www.laredoute.be

E.P.