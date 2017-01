Fashion, Art & Rock'n'Roll: 50 ans de Jean-Charles de Castelbajac point par point

Coqueluche de Madonna ou Diana Ross dans les années 80, puis de Beyoncé ou Kanye West trente ans plus tard, ce "créateur d'images" a traversé les décennies avec tant d'aisance que l'on se surprend à déjà parler de son jubilé. Car pendant près d'un demi-siècle, JC/DC aura prôné une mode fun et flashy, anticipé les tendances - arty, kiddy, tournée vers l'upcycling, pour ne citer qu'elles - et sera passé maître dans l'art du mélange des genres et du grand écart, qu'il pratiqua en travaillant tant pour le pape Jean-Paul II que pour Lady Gaga. Constamment tourné vers un avenir qu'il ne s'imagine que radieux, cet éternel optimiste a toutefois pris le temps de jeter un regard en arrière, le temps d'élaborer ce livre retraçant cinq décades d'une carrière sans pareille.

...