Fashion hijab, la mode "pudique" débarque sur les catwalks

Elle s'avance sur le catwalk, c'est la Fashion Week new-yorkaise et Kanye West y présente son automne-hiver 17-18, qu'il a baptisé Yeezy Season 5. Elle paraît toute menue dans son manteau XXL en fourrure, son visage plein et symétrique, très beau, ne sourit guère - la langage de la mode veut que les mannequins doivent avoir l'air désincarnés, voire boudeurs -, un foulard noir dissimule ses cheveux, ce n'est pas une coquetterie, Halima Aden est musulmane, top model, américano-somalienne, ex-réfugiée dans un camp au Kenya et ex-candidate à l'élection de Miss Minnesota. En sus, elle entre par la grande porte du buzz dans l'histoire de la société de consommation où chacun a désormais droit à ses 15 minutes de célébrité mondiale, dixit Andy Warhol. La demoiselle, 19 ans, est en effet la première à défiler en hijab, pour autant que l'on ne tienne pas compte de toutes ses consoeurs qui font leur part de boulot lors des Fashion Weeks destinées aux croyantes et autres femmes voilées. Un délicieux petit frisson s'est emparé du monde de la mode, toujours prêt à se vanter de prôner la diversité et la mixité. N'a-t-on pas déjà vu sur les podiums des modèles " plus size ", une amputée, une trisomique, un transgenre et quelques sexagénaires aux cheveux de neige diablement sexy ?

...