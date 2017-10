Fashion week Paris : Altuzzara artisanal, Sonia Rykiel en vichy

Le créateur français Joseph Altuzarra, parisien d'origine basé à New York, s'est inspiré du film d'animation "Princesse Mononoké" de Hayao Miyazaki, une fable autour de la déforestation dans un Japon médiéval.

Des gilets de fourrure d'agneau de Mongolie évoquent l'allure de l'héroïne de Miyazaki, élevée par une déesse-louve, de même que des hauts sans manches noués sur les côtés.

La collection fait la part belle aux pulls en crochet, aux broderies anglaises, aux motifs jacquard, aux pompons, pour une touche folklorique discrète. Les femmes portent des bottes lacées de guerrière, et des vestes matelassées à motifs évoquent des vestes de samouraï. Plus féériques, des robes près du corps, fendues et asymétriques, brillent de mille paillettes.

A l'instar des marques américaines Rodarte et Proenza Schouler, le créateur de 34 ans, qui défilait jusqu'à présent à New York, a décidé d'opter pour la Fashion week parisienne. Outre un retour à ses racines, ce choix est aussi motivé par la volonté d'accélérer le développement de la marque à l'international.

Dans la soirée, le défilé Sonia Rykiel était une invitation à la plage, avec ses couleurs évoquant la nacre, ses bijoux en forme de coquillages, ses paniers de pêche en osier, ses chapeaux en crochet, robes bain de soleil et nu-pieds.

La collection de la directrice artistique Julie de Libran met à l'honneur le motif vichy, qui n'est pas sans rappeler l'allure de Brigitte Bardot, mais aussi bien sûr les rayures, emblématiques de la maison.