La cité des femmes, selon Prada (en images)

Qu'est ce qui rend les femmes séduisantes? C'est cette vaste question qui a préoccupé la créatrice Miuccia Prada lors de l'élaboration de sa collection automne-hiver 17-18, elle, la féministe de la première heure, forcément touchée par des événements comme la Marche des Femmes, suite à l'arrivée de Trump au pouvoir.

A cette question, donc, l'Italienne se rend compte que ce sont malheureusement les armes de la première heure qui servent encore et toujours à séduire. La voilà qui décore de plumes et broderies ces vêtements du quotidien: cardigan, jupe crayon, chemiser. Ses fourrures et vestes en cuir épais, telles des carapaces, sont twistées avec des franges de perles. Des écharpes en maille robustes, nouées par derrière au-dessus des cheveux, s'associent à des soutiens-gorge apparents et des robes de satin belles comme jamais. Et puis il y a ces patchworks et associations de couleurs, magnifiques et uniques. Ces détails remarquables, à l'instar de Gucci, qui font dire que ce sont des collections comme celles-là qui séduisent - certes, en y mettant un (très gros) prix - ou en tout cas inspirent, tant elles sont originales et différentes de ce que la mode copie-colle en masse actuellement, sur les eshops et réseaux sociaux.

