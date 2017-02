Le label néerlandais Sies Marjan conjugue sophistication et naturel

Ce n'est que la troisième cuvée de l'ancien collaborateur du Belge Dries Van Noten, qui s'est lancé en février 2016. Dès son premier défilé, célébrités et références de la mode, Anna Wintour en tête, avaient fait le déplacement pour observer les premiers pas de ce trentenaire au regard rieur.

Dimanche, la grande prêtresse du magazine Vogue était de retour dans un salon de l'hôtel Hilton pour découvrir une collection très maîtrisée et cohérente, bien que sans inspiration identifiée.

"Je trouve ça très limitant d'avoir un mood board (collage d'images et de tous éléments qui inspirent le créateur), une muse et une inspiration", a-t-il expliqué à l'AFP. Il a opté pour un processus plus organique, moins formel. "J'essaye de laisser les choses ouvertes aussi longtemps que possible", dit-il. "J'aime cette idée de laisser les matières, les couleurs et mon équipe décider de la direction que nous prenons", s'enthousiasme-t-il.

Cette saison, le résultat est très coloré, plus encore que ne l'était la précédente collection, du jaune melon au vert menthe, en passant par le rose bonbon ou le bleu de cobalt.

Sander Lak voit dans cette livraison un mélange d'"opulence" et d'"aisance", évident dans ces robes et jupes, à la fois glamour et hyper féminines mais qui laissent aussi le corps libre de ses mouvements.

Le choix de matières telles que la soie contribue à cette impression de départ très tapis rouge, tandis que des fermetures éclair et des boutons pressions dénotent un côté pratique, fonctionnel et moderne.

Autre exemple de ce mélange entre sophistication et naturel, cette robe faite d'un enchevêtrement de trois tissus différents, chacun de couleur distincte, qui se superposent ou se rejoignent.