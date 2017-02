Les VIP de Dolce & Gabbana (en images)

C'était déjà le cas lors du défilé Homme de Dolce & Gabbana, en janvier dernier. Les créateurs italiens ont pris l'habitude de convoquer sur leur podium tout ce que le réseau social Instagram compte de mieux en matière d'influenceurs, ces enfants de, un peu mannequins, un peu it girls/boys, qu'importe, du moment qu'ils soient célèbres et postent régulièrement des photos de leur vie sur Internet. En vrac, il y avait la Française Thylane Blondeau (fille de Veronika Loubry et Patrick Blondeau), Marie-Ange Casta (soeur de Laetitia), le joueur de tennis Grigo Dimitrov, Andrea Dellal et ses it filles Alice et Charlotte, Anaïs Gallagher (fille de Noel Gallagher, du groupe Oasis), les filles de l'acteur Andy Garcia, la créatrice de chaussures Tabitha Simmons, Kristina Bazan (du populaire blog Kayture.com)... Au total plus de 100 VIP (suivies par leurs dizaines de milliers/millions de followers), de tous les âges et de toutes les morphologies. Une belle famille glitter Dolce & Gabbana, en somme.

En résulte un beau spectacle, avec applaudissements dans la salle et le chanteur Austine Mahone (10 millions d'abonnés sur Instagram) derrière le micro. Et question looks? Ha oui, c'est vrai, on était quand même là pour ça. On retrouve tout l'univers cher au label italien: dentelle, touches sexy, glitter, ornementations, imprimés animaliers, références androgynes... Le tout est traité selon l'inspiration de la saison, baptisée pour l'occasion Nouvelle Renaissance. Ou quand l'imagerie des tableaux du 16e siècle sont réinterprétés à la mode d'aujourd'hui, riche de nouvelles façons de communiquer pour les Millennials, ces jeunes qui explorent de nouveaux mondes virtuels, comme les explorateurs de l'époque faisaient de même en matière de territoires inconnus jusqu'alors. C'est un grand melting-pot, un mix and match de styles et de matières. C'est fun et parfois légèrement street aussi. De quoi séduire tous ceux qui souhaitent également faire partie de la #DGFamily.

C.PL.

