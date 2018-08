Give a damn !, le tee-shirt engagé

Elle était batteuse, avec ses potes, dans The Like, mélange de rock indépendant et des girls bands des sixties, elle rythmait alors "He is not a boy". Depuis, la Britannique Tennessee Thomas basée à Los Angeles s'est rangée des platines. En 2013, elle fondait The Deep End Club , soit "un espace où artistes et activistes pourraient collaborer afin de trouver des solutions créatives aux problèmes mondiaux". Une seule devise : "Give a damn !", en français free style par "Ne t'en fous pas".

A porter imprimé choc sur tee-shirts et autres manifestes car & Other Stories, tout en admiration devant la jeune femme, lui a proposé une collab' exclusive. Soit deux tee-shirts à imprimé choc - Give a damn et In solidarity, pas besoin de traduire. "Un tee-shirt à slogan constitue un bon moyen pour engager un échange constructif et montrer que vous lutter contre l'apathie, rappelle Tennessee. Il témoigne de votre éveil et de votre intérêt pour l'exploration du "Deep End", les problèmes sociaux sous-jacents auxquels notre génération est actuellement confrontée." Un clic et on s'engage.