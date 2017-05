Grâce à Selena Gomez et Kate Spade, Coach espère bien rajeunir sa clientèle

"Kate Spade est une marque qui a su se distinguer et bénéficie d'un positionnement vraiment unique avec un large éventail (de produits) lifestyle et d'un bon savoir-faire auprès des consommateurs et notamment les "millenials"", affirme Victor Luis, le PDG de Coach, cité dans le communiqué. Les "Millenials", la génération de jeunes consommateurs qui a grandi avec internet, sont la cible de prédilection pour de nombreuses entreprises.

Dans sa quête d'attirer ces fameux "Millenials", Coach a annoncé récemment un partenariat avec la chanteuse américaine Selena Gomez, star des réseaux sociaux. Elle est suivie par plus de 47 millions d'abonnés sur Twitter et est devenue en décembre dernier la personnalité la plus suivie sur Instagram. Selena Gomez, 24 ans, apparaîtra dans la plupart des spots publicitaires Coach dès cet automne.

Pour avaler Kate Spade, Coach propose 18,50 dollars par titre, le tout en numéraire, soit une prime de 27,5% comparé au cours de l'action le 27 décembre, date des premières rumeurs sur l'opération.

Kate Spade est une jeune marque new-yorkaise de maroquinerie lancée dans les années 90. Elle est connue pour ses sacs à mains aux couleurs vives mais a su se diversifier en lançant une ligne de chaussures et en s'attaquant au prêt-à-porter.

Les conseils d'administration des deux entreprises ont déjà approuvé la transaction, qui devrait être finalisée au troisième trimestre et aurait un impact positif sur les résultats de Coach, a affirmé Coach.