H&M lance Arket, sa nouvelle marque

Le groupe H&M comprends actuellement sept labels : H&M, & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki, Weekday et donc Arket. Cette nouvelle marque se présentera comme un " marché moderne ", dixit son DA, rassemblant des produits pour les hommes, femmes, enfants mais aussi pour la maison, comme l'indique H&M. Les produits propres de la marque seront en vente à côté de ceux d'autres labels.

Selon BoF, le premier magasin de l'enseigne ouvrira ses portes à Londres à la fin de l'été prochain ou au début de l'automne. La marque commencera à vendre simultanément ses produits sur internet dans 18 pays d'Europe et ouvrira d'autres points de vente à Bruxelles, Copenhague et Munich. Quelques établissements Arket se verront même dotés d'un café-concept intégrant la "nouvelle cuisine nordique".

Que se cache-t-il derrière Arket ?

Le directeur artistique du tout dernier-né, Arket, a déclaré à BoF: "L'ADN de la marque est intemporel, net, de qualité et chaleureux". Mais que se cache-t-il derrière Arket ? Ce mot signifie "feuille de papier" en suédois. Pour son directeur artistique, "cela concerne à la fois notre origine dans la tradition nordique de conception fonctionnelle et durable et symbolise la feuille blanche, le sens de l'optimisme et la possibilité de créer quelque chose de nouveau". Tout un programme donc.

Un programme qui s'inscrit lui-même dans un programme plus vaste de lancement d'"une ou deux nouvelles marques en 2017". En outre, H&M projettent d'ouvrir 430 nouveaux magasins cette année, et de pénétrer de nouveaux marchés comme le Kazakhstan, la Colombie, l'Islande, le Vietnam et la Géorgie.