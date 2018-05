H&M rend hommage à Paris et surtout à la Parisienne dans une collection en édition limitée (en images)

"Paris sera toujours Paris", et la Parisienne toujours elle-même grâce à un vestiaire aussi précis qu'indémodable: trench-coat, blazer boyfriend, marinière, et le béret, pour l'image d'Epinal. C'est à cette idée de la Parisienne atemporelle qu'H&M a décidé de rendre hommage à travers une collection en édition limitée de 32 pièces dont 7 accessoires. Coup d'oeil sur les 20 pièces les plus iconiques.