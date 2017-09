H&M va modifier ses mannequins vitrine

Ces nouveaux mannequins auront des hanches plus larges, des fesses plus rebondies et une plus grosse poitrine. La marque n'est d'ailleurs pas la seule puisque C&A a déjà des tels mannequins dans ses boutiques. La marque anglaise Topshop, elle, ne commande plus de mannequins maigres depuis deux ans suite à une vague de critiques.

Ce n'est pas pour autant que l'on ne verra plus aucun mannequin de taille 34. Les modèles seront juste davantage diversifiés précise Griet Kindt de Best Mannequins sur VTM Nieuws. "La demande pour les mannequins en taille 42 ou 44 augmente, mais ce n'est pas non plus un tsunami. Je crains que le marché ne soit pas encore prêt pour cela."