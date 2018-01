Help Gioia!

Fin décembre, elle avait lancé un digne appel au secours, entre rage, désespoir et tristesse immense. Gioia Seghers, jeune créatrice de mode basée à Bruxelles, venait de se faire dérober sa collection et son stock de tissus. Elle écrivait alors :

Des mains sans nom ni visage se sont introduites dans mon atelier un soir de Noël. Elles se sont emparées de ma dernière collection pour s'envoler et disparaître avec elle. C'est dans l'ombre de mon atelier que nous avons créé de nos propres mains ces vêtements, ces créations, avec le coeur, la passion, avec amour, avec la collaboration et l'entraide de tant de gens qui nous entourent. Et c'est dans l'ombre de la nuit que ces mains voleuses ont rompu tout cet effort collectif (...) A ces mains sans nom et sans visage, je dis : ce que vous m'avez pris vous ne pourrez pas en retirer grand-chose, mais pour moi c'est une perte profonde. Et à tous ceux qui me lisent, à vos mains amies, je demande de partager ce message, d'en parler et de m'aider à retrouver ce qu'on m'a volé. Prenez soin de vos créations, sous quelque forme qu'elles soient.