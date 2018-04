Hyères en mode Festival

Jour J-2. Ce jeudi 26 avril, à la Villa Noailles, le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode à Hyères inaugurera sa 33ème édition. Fondé en 1986 par un Jean-Pierre Blanc visionnaire, ce festival ancré dans le Var (France) promeut et soutient la jeune création internationale de mode et s'est ouvert depuis à la photographie, en 1997 et à l'accessoire, l'année dernière.

Trente jeunes gens seront ainsi en lice pour les trois concours récompensés par une kyrielle de prix -bourse de création, collaboration ou dotation remises par Première Vision, Chanel, Chloé Petit Bateau, American Vintage ou Swarovski, notamment. Les jurys, présidés respectivement par le créateur Haider Ackermann, la photographe Bettina Rheims et la créatrice Christelle Kocher, fondatrice de Koché et directrice artistique de la Maison Lemarié, auront à décerner les lauriers aux futurs grands de demain - on se souvient que, dans la catégorie mode, c'est là que furent révélés Viktor & Rolf (1993), Felipe Oliveira Baptista (2002), Anthony Vaccarello (2006), Léa Peckre (2011) ou Vanessa Schindler (2017).

Pour cette 33ème édition, on croise les doigts, sans nationalisme aucun, car parmi les finalistes, quatre jeunes liés de près ou de loin à la Belgique y montrent leurs oeuvres : en mode, Esther Manas formée à la Cambre mode(s), Rushemi Botter, diplômé de l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, Sarah Bruylant, étudiante à l'Amsterdam Fashion Institute et en photo, Laetitia Bica, qui collabora naguère avec Le Vif Weekend. Belgium's got talent. A suivre en direct sur @levifweekend.