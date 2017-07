Jimmy Choo racheté par Michael Kors

Fondée il y a 20 ans par le designer d'origine malaisienne Jimmy Choo et une éditrice du magazine de mode Vogue qui avaient ouvert une première boutique à Londres, l'entreprise Jimmy Choo commercialise des chaussures très haut de gamme portées par des personnalités comme Michelle Obama, Kate Middleton, Nicole Kidman et Lady Gaga.

La marque de prêt-à-porter entend conserver la direction actuelle de Jimmy Choo tout en voulant accompagner le développement de la société via l'ouverture de nouvelles boutiques et la vente en ligne. "Jimmy Choo est une marque de luxe haut de gamme emblématique qui propose de remarquables chaussures, des sacs à main et autres accessoires", a souligné dans un communiqué Michael Kors, président d'honneur et responsable de la création de la marque qui porte son nom.

Jimmy Choo compte plus de 150 boutiques dans le monde (dont Bruxelles et Anvers) et assure être présente dans les grands magasins les plus prestigieux de la planète.