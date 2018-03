Julie de Libran, l'héritière de l'esprit Rykiel

Elle connaît sur le bout des doigts les joyeux et libres préceptes de la maison. La directrice artistique de la griffe fondée par Sonia Rykiel souffle les bougies d'un cinquantième anniversaire plus Rive Gauche que jamais. Pour l'occasion, en exclusivité, elle replonge dans les archives, rend hommage à la grande dame rousse et dessine des lendemains qui chantent.