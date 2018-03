L'émotion, outil marketing super puissant en 2018

2016 était l'année du récit. 2017, celle de la vérité. 2018 sera quant à elle dédiée aux émotions, si l'on en croit le nouveau rapport publié par Positive Luxury, une plate-forme qui aide les marques à se rendre désirables, grâce à la mise en place de pratiques éthiques et durables. L'important sera d'établir un lien émotionnel avec les consommateurs, pour gagner en influence et en croissance, voire même tout simplement pour survivre à long terme. Pour ce faire, rien de tel que de s'engager sur des sujets sociaux et environnementaux.

Un constat d'autant plus important pour les labels qui cherchent à attirer les consommateurs les plus jeunes. Ces Millennials, qui représentent un marché à 2,5 trillions de dollars de pouvoir d'achat, aiment en effet soutenir des causes qui leur tiennent à coeur. De nombreuses maisons l'ont déjà bien compris. Ce n'est pas autre chose que fait Gucci (photo) lorsqu'elle décide d'abandonner l'usage de fourrure animale ou fait un don pour la manifestation contre le port des armes aux Etats-Unis. Idem pour Burberry, dont le dernier défilé de Christopher Bailey montrait son soutien à la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). Soit l'émotion, comme outil marketing super puissant. A manier avec authenticité et sincérité, forcément.