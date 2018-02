La deuxième vie des fringues invendues de Zalando entre les mains de Viktor & Rolf

Chaque année, ce sont plusieurs millions de tonnes de textile qui sont jetées en décharge. La sphère fashion contribue de façon majeure à la pollution de l'environnement. Et ne peut plus rester les bras croisés. Consciente de cet enjeu de société, la plate-forme de vente en ligne Zalando lance, ce 1er février, sa collection Re:Cycle, imaginée en collaboration avec le duo de créateurs néerlandais Viktor & Rolf. La présentation officielle avait lieu hier soir à Amsterdam, devant la fine fleur des influenceurs du moment. Avec humus, légumes bio et eaux parfumées au menu, autant rester dans le ton.

Le principe? Confectionner des vêtements en édition limitée, à partir des stocks d'invendus des saisons précédentes. Soit dix-sept pièces stylées, composées entre autres de tee-shirts, de jupes et de robes. Les prix se veulent démocratiques pour de la mode écoresponsable et vont de 50 à 250 euros. Pour ce faire, les anciennes fringues sont effilochées, déchirées et coupées, jusqu'à former des cercles, des noeuds, des losanges... Autant de formes qui sont traitées de façon artistique, pour définir l'identité de cette ligne. Réalisés à Amsterdam, QG des créateurs, ces détails ludiques et colorés sont apposés sur des vêtements fabriqués en Italie, dans l'usine où Viktor and Rolf fait habituellement produire ses collections.

"Pour nous, la haute couture a toujours constitué un laboratoire expérimental, précisent Viktor Horsting et Rolf Snoeren. Dans nos dernières collections, nous avons exploré de méthodes neuves de recyclage créatif, comme se servir des tissus de nos propres archives pour les tisser, patcher et créer de nouveaux volumes, ou encore prendre des morceaux de tenues de soirée du xxe siècle et les assembler de manière surréaliste, pour imaginer des choses inattendues. Cette collaboration avec Zalando nous permet d'aller plus loin dans la conception d'une mode écoresponsable, tout à la fois audacieuse et accessible. "

C'est le mannequin belge Hanne Gaby Odiele qui a été choisi pour incarner le visage de cette capsule. " Viktor & Rolf est une maison qui pense toujours out of the box, constate la top, qui avait fait parler d'elle l'an dernier pour avoir révélé son intersexuation. C'est une collaboration passionnante et une idée innovante. C'est dans cette direction que devrait aller la mode, je pense. "

Forcément dépendante des stocks d'invendus du groupe allemand, cette ligne Re:Cycle est vendue en édition limitée. Mais cette initiative ne sera pas une opération one shot. Zalando sous-entend déjà qu'elle imaginera des collaborations de ce genre avec d'autres créateurs de mode. Enfin, autre signal positif: le site d'e-commerce vient de signer un partenariat avec l'organisme Fashion For Good, en vue de stimuler les projets innovants dans le domaine de la mode durable. Quand les petits ruisseaux finissent par faire les grandes rivières.

Catherine Pleeck, à Amsterdam