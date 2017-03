La malle Louis Vuitton se décline version smartphone

A l'automne 2014, sous l'égide de Nicolas Ghesquière, tout juste arrivé à la tête de la direction artistique de Louis Vuitton, un nouveau chapitre s'écrit, avec la malle, version mini. Celle-ci se dote d'une aura fashion et le succès est au rendez-vous. A tel point qu'elle est, depuis, considérée comme faisant partie des classiques de la griffe de luxe, tant elle capture parfaitement l'ADN de la marque.

Dernière déclinaison en date, pour ce printemps-été 2017 ? La malle rapetisse encore et se concentre désormais sur les smartphones. A nouveau, on retrouve ce mix entre haute technologie, artisanat artistique et références à l'univers du voyage. Bien plus qu'une housse de protection, Louis Vuitton conçoit cet article comme un véritable accessoire. Plus besoin de sac à l'épaule, y a-t-il meilleur statement fashion ?