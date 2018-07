La mini-interview de Dominique Nebbout Chekly, directrice de MDN (ex-Mer du Nord)

Française passée entre autres par Maje et Tara Jarmon, la directrice de la griffe de mode MDN entend réveiller ce label, anciennement appelé Mer du Nord et racheté en 2015, après sa faillite. Place à une allure décontractée et élégante, alternant masculin et féminin.