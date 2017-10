La mode à l'honneur durant trois jours aux DS Brussels Fashion Days

La sixième édition des DS Brussels Fashion Days se déroulera les 20, 21 et 22 octobre prochains dans les galeries Ravenstein et Horta. Au programme: quatre défilés qui mêleront créateurs belges et espagnols, un pop-up store, mais aussi des workshops destinés aux professionnels issus du monde de la mode et au grand public.