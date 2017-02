La mode finit par entrer en résistance face à Trump

Depuis le premier jour de la semaine de la mode à New York, jeudi, les défilés ont vu fleurir des bandanas blancs, appels à l'unité, des badges roses en soutien au planning familial et des casquettes rouges pour détourner le slogan de campagne de Trump (chez Public School).

Face au protectionnisme et au discours jugé agressif de Donald Trump, le milieu s'est retrouvé autour de valeurs universelles, la fraternité et la tolérance.

Mais la créatrice new-yorkaise Mara Hoffman a durci le ton lundi en invitant, en ouverture de son défilé, les quatre fondatrices de la marche des femmes du 21 janvier, à lire un manifeste percutant pour les droits des femmes.

Cette marche a réuni, selon les organisateurs, quelque 500.000 personnes le 21 janvier, au lendemain de l'investiture du président Donald Trump.

L'occasion de parler un peu plus fort à un moment où la société a besoin de cet encouragement, de ce coup de fouet.

Linda Sarsour, qui est voilée, Bob Bland, qui allaitait son bébé, Tamika Mallory, qui est Noire, et Carmen Perez, d'origine mexicaine, ont appelé lundi les femmes à la solidarité, la défense des plus "marginalisés", à l'acceptation des différences, mais aussi et surtout à se battre.

Pour celles "qui sont retenues dans des aéroports", "derrière des barreaux", "les femmes musulmanes", "celles qui sont venues, et celles qui n'ont pas pu", ont-elle dit à tour de rôle, en référence à la politique migratoire de Donald Trump.

Les quatre femmes ont été ovationnées.

Présente à Washington pour la marche des femmes, Mara Hoffman a expliqué à l'AFP avoir voulu "apporter de la lumière aux gens qui en ont besoin aujourd'hui". Pour la couturière, sa marque, lancée en 2000, a toujours été l'occasion de "renforcer et valoriser" la femme, assure-t-elle, rappelant que 29 des 30 employés de la société sont des femmes. "C'était simplement l'occasion de parler un peu plus fort", dit-elle, "à un moment où la société a besoin de cet encouragement, de ce coup de fouet".

"M'exprimer maintenant"

Les deux créateurs de Proenza Schouler ont voulu, eux, relayer cette énergie qui a saisi les grandes villes des Etats-Unis, et du monde, depuis le 20 janvier. Pour leur dernier défilé américain avant un départ à Paris, ils ont ainsi célébré "tout ce qu'(ils aiment) à New York", notamment cette propension à l'action.

"Pour nous, ça n'est pas le moment de rester chez soi en robe de chambre et pantoufles", a explique Lazaro Hernandez, co-fondateur de la marque représentante de la frange la plus cérébrale de la mode. "C'est le moment de mettre des talons plats et une veste en cuir, de sortir dehors (...) et se battre pour les choses qu'on veut et les choses qui sont justes", a-t-il ajouté.

Plutôt silencieux durant les toutes premières semaines de la jeune présidence Trump, le sérail de la mode veut désormais peser dans le débat, à l'image de Tadashi Shoji jeudi, Raf Simons (pour Calvin Klein) vendredi et du duo de Public School dimanche.

"Je veux m'exprimer maintenant (contre Trump) parce que je peux utiliser ma voix", contrairement aux millions d'hispaniques sous la menace d'une expulsion réclamée par le nouveau président, a expliqué lundi Maria Cornejo, fondatrice de la maison Zero + Maria Cornejo et d'origine chilienne, en marge de son défilé.

Audible dans les discours, la résolution était aussi visible dans les vêtements, Maria Cornejo, Phillip Lim et Mara Hoffman célébrant une femme aux commandes, qui fait seule ses choix et les assume.

Le créateur Phillip Lim veut offrir, à travers sa collection, la possibilité à la femme d'être "simplement elle-même".

Maria Cornejo renchérit: une "femme forte" n'a "pas besoin de s'habiller comme un homme pour l'être".