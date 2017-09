La reine Mathilde en rouge et or pour une visite au Luxembourg (en images)

Ce mercredi, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus au Luxembourg pour y assister à une rencontre annuelle informelle des chefs d'États de pays germanophones. Vêtue d'une wrap dress rouge et or, la souveraine belge n'y est pas passée inaperçue. Le tabloïd britannique Daily Mail relève l'élégance de la reine et la "bonne humeur" du couple royal belge.