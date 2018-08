Le jeans le plus durable du monde ne coûte que 29 euros

La mode de demain sera durable ou ne sera pas, aime-t-on à penser. C'est en tout cas ce que semble faire l'enseigne néerlandaise, du haut de ses 177 ans, qui continue d'investir ses efforts dans la durabilité de ses produits. Et l'affirme haut et fort : "L'ambition de C&A est d'instaurer la mode durable comme nouvelle norme".

Elle propose ainsi dès le mois d'août et en exclusivité, ces jeans réalisés à partir de matériaux totalement durables et respectent le haut niveau Gold de la certification Cradle to Cradle CertifiedTM, conçus main dans la main avec la plateforme internationale Fashion for Good, dont l'objectif est de produire uniquement une mode positive.

Il est désormais de notoriété publique que la production de jeans est très polluante. De plus, le jeans est un vêtement complexe, nécessitant de nombreux composants et de nombreux processus de production, fournisseurs et usines. Ceux-ci ont ici été sélectionnés avec soin et les matériaux ont été testés et certifiés pour faire accéder le produit fini à cette certification ultime. Le matériau de doublure et le fil de couture ont même dû être entièrement redéveloppés. En tout, ce jeans aura nécessité un an de recherche et développement.

Ce nouveau produit s'inscrit dans la campagne baptisée #WearTheChange lancée au printemps dernier, pour offrir une meilleure visibilité à ces pièces produites à partir de coton bio ou/et offrant la certification Cradle to Cradle. Et dans le but de donner accès à la mode durable à tout un chacun, et en faire une norme, C&A vend donc ce produit d'une recherche fructueuse au prix très démocratique de 29 euros. Vertueux jusqu'au bout.