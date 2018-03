Le look du jour de la fashion week : un trench-coat

A Paris, où l'hiver défile, il est beaucoup question de manteaux. S'il n'en fallait qu'un seul, ce serait le trench-coat. Il ne se traduit pas car en Français, cela rappellerait par trop les souvenirs des tranchées et de la Première Guerre Mondiale, qui le virent naître et lui laissèrent ce nom fonctionnel, tout comme ses codes. Un trench-coat qui se respecte se doit donc d'être long, au moins jusqu'aux mollets, d'avoir des manches raglans, des pattes d'épaulettes et dix boutons. Pour le reste, l'interprétation est libre. On peut choisir entre le classicisme intemporel d'A.P.C ou l'hybridation contemporaine de Chitose Abe pour Sacai. Ou décider de ne pas choisir.