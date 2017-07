Le magasin Colette, c'est fini: retour sur ses plus belles collaborations

Le concept-store Colette n'a pas seulement été à l'avant-garde avec sa sélection de jeunes talents et de valeurs sûres de la mode, de la beauté, du design et des arts, elle a aussi réalisé de belles collaborations avec de grands créateurs tout au long de ses 20 années d'existence.

Colette x Hermès (2010)

Colette s'est réapproprié le légendaire carré d'Hermès avec sa directrice créative Bali Barret en le rebaptisant 'J'aime mon carré'. Résultat : un mixte unique des imprimés chers à la maison française avec le bleu caractéristique de Colette.

Colette x Speedo (2014)

En 2014, Colette a collaboré avec la marque sportive Speedo dans le cadre de sa campagne "Get Fit". Le décor: la piscine Molitor, la plus belle de Paris. Des cours d'aquagym y étaient organisés. Au final, le label de maillots est ressorti encore plus sexy de cette initiative et a vu son modèle iconique, le "racerback", revenir sur le devant de la scène fashion.

Colette x Stan Smith (2014)

En 2011, la production de la légendaire sneaker Stan Smith d'Adidas était mise à l'arrêt. C'était sans compter sur l'idée de Colette de remettre l'imprimé à pois au goût du jour sur une paire exclusive de ce modèle.

Colette x McDonald's (2015)

Le concept-store parisien a même osé une collaboration artistique avec la chaîne de fast food américaine. Tee-shirts, housses de téléphone, tote bags et cahiers étaient décorés des repas les plus populaires de Mc Donalds.

Colette x Balenciaga (2017)

Dernière collab' prestigieuse en date: celle avec le créateur artistique de Balenciaga Demna Gvasalia. La collection n'est pas limitée à des masques de nuit, des crayons, des mugs à l'effigie de Bernie Sanders ou encore des sneakers exclusifs, le label de mode français investit aussi cet été jusqu'au 5 août le premier étage du concept-store. La collection homme pour l'automne-hiver 17/18 y sera mise en valeur ainsi qu'une sélection exclusive pour ces dames. Autour de ces créations, des installations artistiques et la possibilité de se faire vernir gratuitement les ongles. Bonus : un vélo estampillé du logo Balenciaga.

Colette x H&M (2017)

Enfin, le 21 août prochain sera dévoilé le résultat de la collaboration entre Colette et H&M. Et il semblerait bien que ce soit la dernière pour la boutique parisienne. La collection en édition limitée H&M Studio x Colette se compose de neuf pièces déclinées dans une palette de couleurs inspirée du célèbre bleu Klein, signature de Colette. On retrouve des détails tels que des graffitis peints à la main ou des jacquards coupés bords francs.

Isabelle Van Orshaegen (Knack Weekend). Adaptation: Caroline Lallemand.