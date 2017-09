Le retour de la working girl

Depuis quelques saisons, tous les indicateurs fashion ne jurent que par les termes " sportswear " et " unisexe ". Il ne fallait rien de plus pour que l'automne-hiver 2017-2018 impose une vision radicale- ment opposée : celle d'une garde-robe business taillée pour le succès. Ou presque. Appelez-ça l'effet boomerang. Pour Feriel Karoui, experte ès tendances pour l'agence Promostyl, " c'est la même chose qu'avec les motifs burgers, glaces et compagnie pullulant en plein boom du végétarien et de l'hypersain. Il suffit que la figure du col blanc disparaisse avec la génération des start-uppers en hoodie - après tout, on est passé de Bill Gates et sa cravate à Steve Jobs et son col roulé, puis Mark Zuckerberg et son tee-shirt - pour qu'on revienne, sur les défilés, à de pures tenues de travail ". On pourrait tout autant parler d'esprit de contradiction, en somme.

...