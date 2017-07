Licornes, bulles de savon, arcs-en-ciel et couronnes de fleurs, qui parmi la première génération des flower power aurait pu prédire que ce serait tellement tendance chez les jeunes d'aujourd'hui ? Et qui aurait osé jurer il y a dix ans que les marchands de meubles allaient vendre en masse des canapés roses ?

Le rose est devenu à ce point tendance que certains, comme la trendwatcher Hilde Francq, disent que c'est le nouveau noir. Et ce depuis des années. "Cette couleur n'est plus enfantine, le rose est devenu adulte."

Comment ce changement a-t-il eu lieu ?

Suite à la crise. Les périodes difficiles sont en effet un excellent terroir pour le rose. Des études montrent que les gens associent cette couleur à la sensibilité, la tendresse, la douceur, le sucré et l'enfance. Exactement ce qu'ils ont besoin en temps de crise.

Ou est-ce que ce rose est apparu pour la première fois ?

" Pas dans la mode, m

ais dans le secteur de la déco intérieure. Le duo de designer hollandais Scholten et Baijings a relancé la mode du pastel et les frères Bouroullec ont vite enchaîné. Ils utilisaient selon leurs propres termes "un horrible rouge avec de l'affreux fil blanc" pour créer une chaise pour Vitra qui semblait comme tricotée. Ce qui visuellement donnait l'impression d'être du rose. Les marques de mobiliers scandinaves ont elles aussi vite suivi. Ce n'est qu'après que le secteur de la mode a enchaîné. Raf Simons pour Jil Sander en 2012, vite suivi par d'autres marques comme COS. Le rose est désormais partout. On le retrouve même par petite touche dans les cheveux. Et personne ne s'étonne plus de cela.

Est-ce que le rose a changé entre-temps ?

Absolument. Avant il s'agissait du rose pastel avec du blanc et du rouge. Ensuite cela a été au tour du "nude". On est d'ailleurs encore en plein dedans. Cet engouement s'explique par la recherche d'une vie saine et renvoie vers l'idéal de la pureté du corps humain. Le rose chair est la couleur des caresses et des câlins. Une chose à laquelle nous aspirons en ce temps obnubilé par les réseaux sociaux. La couleur va souvent de pair avec les formes et c'est aussi pour cela que, par exemple, les meubles sont plus doux et arrondis qu'il y a cinq ans.

Comment combine-t-on les différents roses ?

Je trouve qu'il est fantastique avec du bleu Klein. Il est aussi souvent associé avec du jaune, du blanc ou encore du laiton.

Quel sera le rose de 2018 ?

Le rose pêche. Presque de l'orange donc. Cela va de pair avec le renouveau du féminisme et une attention toute particulière à la sobriété et la simplicité. Aucune couleur n'est plus flatteuse que le rose, et ce pour tous les types de peau. C'est comme si on respirait la santé.