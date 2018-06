Le sacre des valeurs sûres chez Hermès et Lanvin

On ne change pas une équipe qui gagne. L'adage a certainement encore une portée plus grande cette saison marquée par l'arrivée à la tête de plusieurs grands noms du luxe de nouveaux directeurs artistiques. Avec à la clé, un buzz médiatique assuré lors du tout premier défilé. A l'inverse, si l'on choisit de garder le même cap, on peut s'attendre à un supplément d'attention porté à la ligne créative que l'on a choisi de défendre. Chez

...